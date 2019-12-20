Канадец смастерил пряничный домик в 20 тысяч раз меньше обычного

Сувенир создал сотрудник Университета Макмастера в Онтарио Трэвис Касагранде. Размер пряничного домика — шесть микрометров в ширину и 10 в длину. Он не превышает 1/10 ширины человеческого волоса, в 20 тысяч раз меньше обычных магазинных изделий. Поэтому волос, расположенный рядом с постройкой, похож на ствол большого дерева.

Чтобы изготовить такой новогодний символ мастер использовал ионный лучевой микроскоп. Им он сформировал четыре стены и крышу из кремния. Домик украшен венком, резными дверьми и изображением рождественской елки. Здание усыпано снегом, из крыши торчит дымоход, под дверью лежит коврик с флагом Канады. На кровле выгравированы логотипы Университета Макмастера и канадского Центра электронной микроскопии. Пряничный домик установлен на голове подмигивающего снеговика.

Трэвис Касагранде создал миниатюрный праздничный домик не случайно: он хотел заинтересовать людей наукой и рассказать им о возможностях электронной микроскопии.

Пряничный домик — не первая миниатюра сотрудника вуза. В 2017 году он нарисовал канадский флаг размером 10 микрометров в честь 150-летия страны.