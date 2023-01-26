Интересное 26 января 2023, 16:43 Кампус для студентов колледжа появится в Салехарде

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Новый жилой корпус обустроят в Салехарде. В нем будут проживать студенты Ямальского многопрофильного колледжа. Такой информацией поделился губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в ходе открытия Года знаний. Об этом сообщил «Север-Пресс».

По словам политика, в учебное заведение приезжают студенты из других городов и поселков. По этой причине важно обеспечить для них комфортное и современное жилье.

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Помимо жилого комплекса, строители возведут новое учебное здание. Они будут располагаться за основным корпусом, на берегу реки Шайтанки.