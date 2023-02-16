Интересное 16 февраля 2023, 00:11 Камеры видеонаблюдения помогли вычислить живодеров Депутат Бурматов: живодеров в России стали выявлять чаще благодаря камерам видеонаблюдения

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МДВ опубликовало статистику, согласно которой количество случаев насилия над животными увеличилось на 5,3% до отметки в 709 эпизодов. Зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов отметил, что значительную часть подобных преступлений удалось раскрыть при помощи камер видеонаблюдения, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам парламентария, ежедневно он получает от 200 до 400 подобных обращений. При этом значительное количество случаев жестокого обращения с домашними животными удалось зафиксировать благодаря камерам видеонаблюдения.

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«Выявляется больше случаев за счет увеличения средств видеофиксации, раньше такого количества средств наблюдения не было», — пояснил Бурматов.

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