Калининград присоединился к проекту по защите детей-инвалидов | 360°

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Калининград присоединился к проекту по защите детей-инвалидов

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Калининградская область стала участницей российского проекта по поддержке детей-инвалидов. Такой информацией поделилась уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Суть проекта заключается в том, чтобы научить медицинских специалистов правильно сообщать родителям информацию о диагнозе их ребенка. Благодаря правильному подходу можно снизить риск отказа родителей от ребенка с инвалидностью.

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«Корректный разговор со стороны медиков в целом помогает родителям лучше сориентироваться в момент, когда они узнают о диагнозе своего ребенка, не растеряться, найти поддержку у организаций и специалистов», — рассказала омбудсмен.

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