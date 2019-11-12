«Калашников» отметил 100-летие своего легендарного основателя, впервые показав одну из первых версий АК-47

Ранний опытный образец автомата имел штампованную ствольную и спусковую коробку, а рукоятка заряжания располагалась слева. Прицельная же дальность АК-46 составляла 800 метров против 1500 метров АК-47.

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Он разрабатывался в условиях тяжелейшего дефицита оружия во время Великой Отечественной. Бойцам нужен был новый, более легкий вариант автомата, чем предшественники АК-46 — это самозарядный карабин Симонова (СКС) и автомат Судаева (АС-44).

Испытания показали уже переработанную модель АК-47 как самую надежную из всех представленных образцов, хоть он и не выполнил некоторых требований по кучности стрельбы очередями. Однако его надежность совещание офицеров полигона и представителей Главного артиллерийского управления была признана более приоритетной, и в итоге было решено взять АК-47 на вооружение.

По словам самого Михаила Калашникова, автомат смог достичь такого успеха благодаря тому, что был сконструирован не ученым, а солдатом, так как при его создании учитывались все замечания бойцов.