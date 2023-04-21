Эксклюзив 21 апреля 2023, 19:32 «Какой хороший!» Лису с лисенком заметили в детском саду в Москве Видео «360»: в московском детском саду родила лиса, хищники живут под навесом

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В московском детском саду ощенилась лиса. Животных забрали специалисты по отлову, но одного лисенка и его маму поймать не удалось. Сейчас они живут под старой верандой. В распоряжении «360» оказалось видео необычного соседства.

Лиса в детском садике родила еще на прошлой неделе.

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«Приехал отлов и забрал нескольких ее лисят. Мы думали, что всех. Оказалось, что один остался. И вот ее саму он (специалист по отлову — прим. ред.) не успел поймать. Сегодня, вроде, они приедут еще раз. Эта лиса находилась вместе с детьми все это время, своих детей каким-то образом растила. Это все так странно», — рассказала мать одного из воспитанников детсада.

Она поделилась видео с места событий.

«Маленький, какой хороший! Как кошки там поселились», — рассказала она о животных, поселившихся под старой верандой на территории дошкольного учреждения.

Жителей Подмосковья предупредили, что дикие животные стали чаще перебегать дороги. Автомобилистов попросили быть внимательнее — на их пути могут появиться лисы, лоси и кабаны.