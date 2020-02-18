18 февраля 2020, 17:04
Какие тайны скрыты на «Таганской»?
Кто и зачем построил тайный бункер на станции метро «Таганская», рассказал телеканал «Царьград» в новом выпуске программы «Загадки века».
«Бункер был необходим для того, чтобы сохранить управление и войсками, и страной в момент ядерного нападения, чтобы они могли руководить отпором непосредственно нападавшему противнику», — объяснил военный эксперт Василий Дандыкин.
Приказал его построить Иосиф Сталин в 1945 году после того, как Гарри Трумэн объявил на Потсдамской конференции 1945 года об изобретении и испытании первой ядерной бомбы.
Проект получил кодовое название «Объект 02» ил «Бункер 42».
Цифра 2 в обоих названиях означала, что бункер занимает второе место по значимости.
Какой объект занимал первое? На эту тему есть множество различных предположений и легенд.