Какие тайны скрыты на «Таганской»?

«Бункер был необходим для того, чтобы сохранить управление и войсками, и страной в момент ядерного нападения, чтобы они могли руководить отпором непосредственно нападавшему противнику», — объяснил военный эксперт Василий Дандыкин.

Приказал его построить Иосиф Сталин в 1945 году после того, как Гарри Трумэн объявил на Потсдамской конференции 1945 года об изобретении и испытании первой ядерной бомбы.

Проект получил кодовое название «Объект 02» ил «Бункер 42».

Цифра 2 в обоих названиях означала, что бункер занимает второе место по значимости.

Какой объект занимал первое? На эту тему есть множество различных предположений и легенд.