13 февраля 2020, 15:01
Какие продукты повышают гормон счастья? Мнение экспертов
Ученые из американской клиники рассказали, какие продукты следует почаще употреблять в пищу, чтобы всегда быть в хорошем настроении. Об этом сообщил РЕН ТВ.
По данным «Газета.ru», бобы, рыба, шпинат, яйца, орехи и брокколи способны увеличить выработку дофамина и серотонина, которые делают человека счастливее.
Вредны зрелый сыр, а также обработанное мясо в бургерах и хот-догах. Они влияют на участок мозга, отвечающий за психику.