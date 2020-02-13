Какие продукты повышают гормон счастья? Мнение экспертов

По данным «Газета.ru», бобы, рыба, шпинат, яйца, орехи и брокколи способны увеличить выработку дофамина и серотонина, которые делают человека счастливее.

Вредны зрелый сыр, а также обработанное мясо в бургерах и хот-догах. Они влияют на участок мозга, отвечающий за психику.