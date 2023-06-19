Интересное 19 июня 2023, 13:56 Как заработать деньги в селе? Названы самые высокооплачиваемые сельские профессии Вакансия механизатора стала одной из самых высокооплачиваемых в сельской местности

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Вопреки распространенному мнению, многие профессии в сельской местности высоко оплачиваются. Сайт kp.ru в кооперативе с сервисом по подбору персонала hh.ru перечислил сельские профессии с самой высокой зарплатой.

Одной из самых востребованных профессий на селе является механизатор. Такие специалисты могут претендовать на зарплату от 220 тысяч рублей. Работа таких специалистов оценивается по достоинству, ведь им приходится работать со сложной современной техникой.

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На большую заработную плату могут претендовать также трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства. Гонорар составляет до 250 тысяч рублей.

А старший зоотехник по кормам может получить до 179 200 рублей. Привлекательны данные направления еще и по тому, что конкуренция в селах довольно низкая. Обычно на одну открытую вакансию приходится до трех резюме.