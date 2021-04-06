Специалист рассказал, как уберечь ребенка от харассмента

Тема харассмента или домогательств все шире обсуждается в сегодняшнем обществе. В связи с этим психолог Валентин Денисов-Мельников рассказал РИА ФАН, как стоит заниматься воспитанием своего чада, чтобы его миновала подобная угроза.

Эксперт заявил, что учить детей отстаивать свои личные границы стоит с самого малолетства. Для того, чтобы не допустить харассмента, нужно четко дать понять, что ребенок имеет право на неприкосновенность.

«Ребенок должен с детства понимать, что его мнение имеет значение. Например, когда ребенка хотят взять на ручки, поцеловать, а он убегает, не в коем случае не надо его ловить и силой целовать», — сообщил специалист.

Эксперт по взаимоотношениям понимает, что это делается не со зла, однако ребенок запоминает такую ролевую модель, что нарушение границ можно перетерпеть. Несомненно важно, чтобы дитя с юных лет научилось отказывать и действительно понимать значение этого слова.