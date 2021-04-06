facebook_pixel
    06 апреля 2021, 04:25

    Специалист рассказал, как уберечь ребенка от харассмента

    Гора Орлов

    Тема харассмента или домогательств все шире обсуждается в сегодняшнем обществе. В связи с этим психолог Валентин Денисов-Мельников рассказал РИА ФАН, как стоит заниматься воспитанием своего чада, чтобы его миновала подобная угроза.

    Специалист рассказал, как уберечь ребенка от харассмента

    Эксперт заявил, что учить детей отстаивать свои личные границы стоит с самого малолетства. Для того, чтобы не допустить харассмента, нужно четко дать понять, что ребенок имеет право на неприкосновенность.

    «Ребенок должен с детства понимать, что его мнение имеет значение. Например, когда ребенка хотят взять на ручки, поцеловать, а он убегает, не в коем случае не надо его ловить и силой целовать», — сообщил специалист.

    Эксперт по взаимоотношениям понимает, что это делается не со зла, однако ребенок запоминает такую ролевую модель, что нарушение границ можно перетерпеть. Несомненно важно, чтобы дитя с юных лет научилось отказывать и действительно понимать значение этого слова.