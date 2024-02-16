Интересное 16 февраля 2024, 23:39 Найти картошку никто не ожидал. Из заднего прохода пациента в Подмосковье достали корнеплод Мужчина с крупной картофелиной в прямой кишке попал в больницу в Ступине Pxhere

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Врачам из Ступина пришлось доставать 15-сантиметровую картофелину из прямой кишки пациента. Об этом сообщил сайт kp.ru.

В подмосковную больницу мужчину привезли с обострением геморроя. Но медиков ждал сюрприз: при осмотре они нашли корнеплод в заднем проходе госпитализированного.

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Заведующий хирургическим отделением Сергей Богдашкин пояснил, что при очередном осложнении мужчина вспомнил про народные методы лечения заболевания. Считается, что облегчение дает поставленная из сырого картофеля свеча.

«В данном случае пациент воспользовался целым картофелем», — подчеркнул Богдашкин.

По его словам, корнеплод оказался довольно крупным — приблизительно 15 на 10 сантиметров — и вполне мог послужить причиной острой кишечной непроходимости.

Чтобы извлечь картофелину, мужчине пришлось назначить операцию. Пациент хорошо перенес хирургическое вмешательство — скоро его выпишут.

После этого случая врачи напомнили, что любое заболевание требует квалифицированной медицинской помощи, а лечение народными методами чревато серьезными последствиями.

В Новокузнецке врачи достали из заднего прохода пациента палку ливерной колбасы. Ее тоже удалось извлечь без каких-либо негативных последствий.