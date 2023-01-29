Интересное 29 января 2023, 19:57 «Как Крис Хемсворт». Ученые выяснили, каким типом внешности интересуются мужчины и женщины в сложные времена Daily Mail: в сложные времена женщин привлекают мужчины с более суровыми чертами лица Кинопоиск

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Исследователи из «Амстердамского свободного университета» в Нидерландах изучили, какими мужчинами и женщинами интересуется противоположный пол в зависимости от жизненной ситуации. О результатах рассказал Daily Mail.

Ученые попросили испытуемых написать рассказ о периодах определенности и благополучия в жизни, а затем — о сложных и неопределенных временах. После каждого этапа им давали фотографии мужчин и женщин и предлагали выбрать наиболее привлекательные для них лица.

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В результате женщины после описания тяжелых времен выбирали мужчин с более острыми носами и подбородками, более квадратной челюстью и высокими скулами — то есть с суровой внешностью, такой как у Криса Хемсворта и Джейсона Момоа.

А мужчин в сложные времена привлекают женщины с мягкой внешностью — лица с более плавными линиями, пухлыми губами, округлыми щеками, как у Селены Гомес.

Ищут, на кого можно положиться

Исследователи сделали вывод, что это связано с «повышенным стремлением к стереотипному типу партнера» в такие времена, когда не всегда можно положиться только на себя. Мужчины ищут заботливую, добрую женщину, а женщины, в свою очередь, ищут сильного и надежного мужчину, который сделает ситуацию более определенной.

Таким образом, ученые доказали, что предпочтения людей не фиксируются на долгое время, они могут меняться в зависимости от психоэмоционального состояния.

В исследовании приняли участие 173 человека.