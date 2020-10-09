09 октября 2020, 11:48
«Как я ее понимаю!»: в Сети пожалели маму-собаку из популярного видео
Пользователи Сети выразили сочувствие маме-собаке из набирающего популярность ролика. На видео запечатлено уставшее животное, которое лакает молоко в лежачем положении, пишет портал «Ридус».
Люди предположили, что собака находится в таком состоянии после кормления щенков. У нее не осталось сил, чтобы попить молоко стоя. Некоторые решили, что питомец и вовсе делает это во сне.
Часть пользователей интернета пожалели четвероногого друга: «Как же я ее понимаю!», «Устала и проголодалась бедняжка, набирайся сил!».
Ролики с питомцами часто набирают большое число просмотров. Еще одним героем подобных видео стал Хаски, который должен был охранять дачный участок, но заснул.