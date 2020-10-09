«Как я ее понимаю!»: в Сети пожалели маму-собаку из популярного видео

Люди предположили, что собака находится в таком состоянии после кормления щенков. У нее не осталось сил, чтобы попить молоко стоя. Некоторые решили, что питомец и вовсе делает это во сне.

Часть пользователей интернета пожалели четвероногого друга: «Как же я ее понимаю!», «Устала и проголодалась бедняжка, набирайся сил!».

Ролики с питомцами часто набирают большое число просмотров. Еще одним героем подобных видео стал Хаски, который должен был охранять дачный участок, но заснул.