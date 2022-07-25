Как фильм ужасов. На улицах Москвы заметили мадагаскарских тараканов

Жительницу Москвы напугали полчища экзотических мадагаскарских тараканов. Женщина обнаружила насекомых в районе Лианозово, сообщил Telegram-канал «Подъем».

Москвичка увидела экзотических гостей во время прогулки с собакой.

«Я никогда в жизни не видела такого размера тараканов. <…> Это мой самый какой-то страшный кошмар», — рассказала она, снимая насекомых на видео.

По словам жительницы столицы, тараканов было слишком много, из-за чего ситуация напомнила ей фильм ужасов. Насекомые ползали в траве и по бетонной опоре.

Заведующая отделом дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева объяснила, откуда в Москве могли появиться мадагаскарские гости. Любители этих насекомых могли держать их в неподходящих контейнерах, откуда тараканы сбежали на волю и позже там расплодились.