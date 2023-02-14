Интересное 14 февраля 2023, 13:33 Кадыров опубликовал стихи про ядерную бяку и слово «дон» Глава Чечни Кадыров опубликовал стихи про «дон», ядерную бяку и западные СМИ РИА «Новости»

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал стихи про слово «дон», ядерную бяку и западные СМИ. В строках политик иронично обыграл видеоролики иностранных изданий и новостные заметки, в которых самому Кадырову якобы приписывают планы по переустройству мира.

В стихах Кадыров рассказал, что смотрит YouTube, чтобы не отстать от мировой повестки мира. В какой-то момент он наткнулся на новость «Кадыров купил Тайвань».

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Среди других приписываемых чеченскому лидеру «заслуг» — «сливание» бывшему президенту США Дональду Трампу сортов черемши и деление спорных границ с Китаем.

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«Кадыров ядерную бяку содержит в страшном слове „дон“. Клянусь бровями Подоляка, чтоб на зарплату жил Гордон!» — написал он.

Завершил Кадыров стихотворение ремаркой о том, что хочет отправиться в Мекку, что полностью противопоставляется приписываемому ему.

Ранее глава Чечни в стихотворной форме ответил комику Семену Слепакову, выступившему против спецоперации.