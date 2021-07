Кадры со съемок экранизации хоррор-игры The Last of Us появились в Сети

В настоящий момент на территории Канады проходят съемки экранизации популярной компьютерной хоррор-игры The Last of Us. Кадры теперь появились в Сети, сообщил «Политэксперт».

Поклонникам рассказали, что съемки сериала по мотивам The Last of Us под названием «Одни из нас» завершаться к середине следующего года. Сейчас создатели работают над прологом. В нем будут описаны события, которые предшествовали распространению вируса в городе Остин. Сюжет новый ленты заключается в следующем: главный герой Джоэл и его дочь попытаются спастись, покинув зараженный город. О том, как дальше будут развиваться события, не сообщается.