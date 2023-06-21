21 июня 2023, 18:24
Кадры авиашоу «Стрижей» на Морском салоне в Кронштадте появились в Сети
Асы группы «Стрижи» на истребителях МиГ-29 показали авиашоу на Морском салоне в Кронштадте. Об этом сообщили «Невские новости».
Представление показали в рамках программы Международного военно-морского салона (МВМС), который будет проходить с 21 по 25 июня 2023 года.
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Следующие выступления авиаторов можно будет посмотреть 24 и 25 июня. Помимо самолетов жителям и гостям города представят суда, катера и боевые корабли.
В этом году в мероприятии примут участие 250 российских и иностранных предприятий в отрасли кораблестроения.
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