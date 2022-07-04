Россиянам рассказали, какую информацию необходимо знать при заказе кадастровых работ

Кадастровые услуги можно оплачивать не сразу, а после внесения информации в Единый государственный реестр недвижимости. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Как сообщили специалисты издания, существует риск нарваться на некомпетентных специалистов. Начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Управления Росреестра по Москве Дарья Кудинова посоветовала обращать особое внимание на договор подряда. Существует несколько типов подобного соглашения.

«Можно заранее обсудить разбивку работ на этапы, их стоимость. Например, часть 4 статьи 36 закона о кадастровой деятельности допускает оплату услуг в полном объеме только после постановки объекта на кадастровый учет и (или) государственной регистрации прав на него. Именно такой результат интересует заказчика, и его естественное желание — чтобы исполнитель сопровождал до получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)», — пояснила специалист.