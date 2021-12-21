Стилист Лисовец рассказал, почему Сталин равнодушно относился к своему внешнему виду

Стилист Влад Лисовец прокомментировал гардероб Сталина. По его словам, политики не должны выглядеть вычурно и вызывающе. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Эксперт подчеркнул, что большинство советских и российских политиков собирали довольно скромный гардероб. В качестве исключений можно выделить лишь министров иностранных дел. Людям, занимающим этот пост, приходилось много путешествовать и вести диалог с зарубежными коллегами.

«Если ты занимаешься политикой, если ты лидер той или иной страны, то ты ее отражаешь. Его [Сталина] внешний вид отражал тяжелое время, голодные времена. Ты должен быть похож на свой народ. Все, что было у народа, было у него. Если проанализируете всех наших генсеков до 90-х, то вы не найдете практически никого», — рассказал стилист.