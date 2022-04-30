Юрист Жорин рассказал, какие обязанности должны быть у родителей после развода

После развода родителям необходимо установить график общения с детьми. Таким мнением поделился адвокат Сергей Жорин. Об этом сообщил «Пятый канал».

Специалист объяснил, что один из родителей не имеет права запрещать другому общаться с детьми. Также и сами дети имеют права общаться со своими родителями в равной степени, передала «Газета.Ru».

«По закону, родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на общение с ним и участие в его воспитании», — пояснил юрист.

При этом если один из родителей запрещает другому общаться с детьми, то вопрос можно решить через суд.