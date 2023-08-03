Интересное 03 августа 2023, 17:18 Юрист Виноградов посоветовал обращаться в службу поиска в случае потери багажа

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Сотрудники аэропорта могут потерять ваш багаж. Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что делать в такой ситуации. Об этом сообщил LIFE.

По словам специалиста, есть шанс того, что ваш багаж потеряли уже в стране назначения. В первую очередь стоит обратиться в службу розыска багажа (стойка Lost and Found) и в зону выдачи негабаритного багажа, написал «Петербургский дневник».

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Если найти вещи не удалось, напишите акт о нарушении при перевозке багажа. В документе важно указать приметы чемодана, а также ФИО, контактные данные, номер рейса. На поиски выделят 21 день.

«Штраф за невыдачу багажа — 25% от МРОТ за каждый час просрочки доставки багажа, но не больше половины стоимости билета. Компенсация за потерю, порчу и недостачу багажа возмещается в размере объявленной стоимости или стоимости багажа, при этом не более 600 рублей за килограмм его веса», — пояснил Виноградов.