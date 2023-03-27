Интересное 27 марта 2023, 17:23 Юрист Свечникова рассказала, как выявить подделку при покупке товаров на маркетплейсах

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Покупая товары на маркетплейсе, не стоит исключать риск нарваться на подделку. Кандидат юридических наук, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Свечникова рассказала, как отличить качественный товар от дешевой копии. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

По словам специалиста, перед покупкой товара важно изучить его характеристики. Если у полученного товара они будут отличаться, высока вероятность того, что вы получили подделку. Кроме того, обращать внимание стоит и на цену. Если стоимость вещи сильно занижена, стоит насторожиться.

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«Упаковка оригинального товара также имеет особенности, присутствуют чехлы, соответствующие инструкции, qr-коды и голограммы, которые позволят проверить подлинность изделия», — подметила эксперт.