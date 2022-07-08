Юрист Сорокин рассказал, как защитить дачный дом от сноса

Часто застройщики выкупают частные дома с участками для того, чтобы на их месте возвести новые многоэтажки. Однако не все готовы прощаться со своим жильем. Юрист компании «Решение» Сергей Сорокин рассказал, как защитить свой участок от сноса. Об этом сообщила Тульская служба новостей.

По словам эксперта, закон защищает владельцев участка. Важно показать, что участок обитаем, а также оформить все документы надлежащим образом.

«Если на участке есть только фундамент, и сам участок оформлен надлежащим образом, то вы тоже защищены, никто не может лишить человека собственности кроме как по решению суда», — отметил эксперт.

По его словам, защитить свой дом не выйдет только в том случае, если строительство новых домов проводят в рамках государственных программ.