Юрист Соловьев прокомментировал введение штрафов за ночной шум

Введение федеральных штрафов за нарушение режима тишины поможет исправить ситуацию в регионах. Таким мнением поделился заслуженный юрист России Иван Соловьев. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил ввести штрафы за нарушение тишины и покоя ночью. Он подчеркнул, что сейчас законодательство не позволяет в достаточной мере привлечь к ответственности нарушителей.

Соловьев отметил, что такой закон является необходимым, так как люди нуждаются в отдыхе ночью. По его словам, часто несколько пьяных человек могут мешать всему двору.

«Идея правильная, как и то, что ее хотят вывести на федеральный уровень и ввести одинаковую ответственность. Потому что мы понимаем, что когда это общефедеральный закон, то он обязателен для исполнения на всей территории России. И, конечно, штрафы должны быть там самые серьезные», — отметил он.