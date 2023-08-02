Интересное 02 августа 2023, 15:37 Юрист Саидахмедов заявил, что засудить блогера за бесполезные курсы вряд ли получится

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Онлайн-курсы от блогеров, даже если они не принесли особой пользы, не могут относиться к мошенничеству. Такой информацией поделился юрист Ильяс Саидахмедов. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Он пояснил, что при покупке онлайн-курсов человек самостоятельно и осознанно делает выбор. Если же он заплатил деньги и не получил его, то это можно квалифицировать как мошенничество. Однако если курс оказался бесполезным, то привлечь блогера к ответственности не получится, написал сайт kp.ru.