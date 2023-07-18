Интересное 18 июля 2023, 18:38 Юрист Русяев рассказал, в каком случае работодатель может перенести отпуск сотрудника Юрист Русяев: начальник может перенести отпуск сотрудника для сохранения ритма работы

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Начальник имеет право перенести отпуск сотрудника. Юрист Илья Русяев рассказал, в каких случаях это можно сделать. Об этом сообщил NEWS.ru.

Специалист выделил среди причин необходимость соблюсти нормальный ритм работы. Например, если один из сотрудников попал в больницу. В остальных случаях перенести отпуск работодатель не имеет права.

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«ТК РФ предусмотрено право работодателя перенести запланированный отпуск работника на другой период, если это необходимо для сохранения нормального ритма работы организации», — рассказал Русяев.