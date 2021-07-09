Юрист рассказал, в каком случае могут аннулировать брачный контракт

Россияне все чаще прибегают к заключению брачного контракта. Юристы считают, что такой документ позволяет не остаться в проигрыше обоим супругам в случае развода. Однако некоторые виды договоров все же могут быть аннулированы, сообщила «Москва24».

Сейчас закон обязывает делить все совместно нажитое имущество при разводе поровну. Если же у новобрачных имеются долги, о договоре следует уведомить своих кредиторов. Об этом рассказало радио «Комсомольская правда».

Юрист Лариса Феттер пояснила, что аннулирование возможно в одном случае, когда один из супругов оказывается в кране неблагоприятном положении. То есть когда одному все, а второму ничего. Такой контракт может быть признан недействительным.

Перед тем, как идти на такой серьезный шаг, сторонам следует проконсультироваться у специалиста. В процессе совместной жизни супруги могут изменять пункты, под которыми ставили подписи ранее. Все спорные моменты можно будет решить в суде.