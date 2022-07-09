Юрист Попов рассказал о размытости статьи о вредительстве

В российское законодательство предложили вернуть статью о вредительстве. Однако ее формулировка является довольно размытой. Таким мнением поделился управляющий партнер коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

По словам эксперта, понятие ущерба в первую очередь должно считываться. Он подчеркнул, что наказывать чиновников за действия, которые не нанесли материальных проблем, странно.

«В рамках уголовно-правового характера, преследовать за некие вредительские действия, которые не повлекли конкретного материального вреда, весьма странно. Можно было бы предусмотреть какие-то составы, связанные с возможностью причинения вреда», — отметил специалист.