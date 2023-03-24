Интересное 24 марта 2023, 00:08 Юрист Плешанова рассказала, как построить карьеру после окончания вуза в России

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Порой молодым специалистам предлагают либо стажировки с низкой оплатой, либо вовсе вакансии без денег. Юрист Ольга Плешанова рассказала, как вчерашнему студенту найти достойную работу, написал «ФедералПресс».

По словам специалиста, молодым людям крайне важно работать на имя. В период учебы стоит принимать участие в различных конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях, которые повышают вашу ценность, как специалиста.

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Кроме того, во время учебы лучше не полагаться на вузовскую теорию. В университетах не всегда дают те знания, которые можно применять в реальной работе, написал INFOX.ru.

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