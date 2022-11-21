Интересное 21 ноября 2022, 21:34 Юрист Панарина объяснила, в каком случае можно проводить видеонаблюдение в офисе Юрист Панарина заявила, что для съемки в офисе нужно письменное согласие сотрудников

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Некоторые работодатели хотят установить в офисе видеокамеры для наблюдения за сотрудниками. Однако сделать это можно только с соблюдением ряда условий. Об этом напомнила кандидат юридических наук, доцент, заместитель руководителя Департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Мария Панарина, сообщила Lenta.ru.

Специалист рассказала, что мера является правомерной в рамках закона. Однако все сотрудники должны знать о наличии камер.

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Кроме того, работодатель должен получить от всех работников письменное разрешение на видеосъемку.

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