Юрист Паюшин рассказал, чем может грозить возведение самовольных построек

Дома, которые построили без официальных согласований, могут признать самовольными постройками.Эти здания подлежат сносу. Таким мнением поделился управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин. Об этом сообщило РИА «Недвижимость».

По словам специалиста, многие дачи в России возводят с нарушением градостроительных норм. Однако управляющие органы стараются идти навстречу дачникам и принимают законы, которые упрощают процесс легализации подобных проектов.Например, для них ввели «дачную амнистию», передало РИА ФАН.

«В большинстве случаев амнистировать можно построенные без документов или согласований дачи, а нельзя — возведенные с нарушениями норм, так как именно это делает постройку опасной», — объяснил Паюшин.