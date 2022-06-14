Юрист Нечаева рассказала, как вычислить мошенников на сайтах по поиску работы

На сайтах для поиска работы нередко можно встретить объявления, размещенные мошенниками. Эксперт по трудовому праву hh.ru Татьяна Нечаева рассказала, как не нарваться на злоумышленников во время поиска работы. Об этом сообщила «Газета.Ru».

«Следует насторожиться, если от соискателя требуется заполнить анкету с вопросами, не относящимися к трудовой деятельности, например, количество кредитов или информацию про родственников. В последнее время мошенников все больше интересует сбор персональных данных», — рассказала эксперт.

Специалист пояснила, что полученную информацию мошенники могут передать спамерам.

Кроме того, стоит обратить внимание, если потенциальный работодатель просит у вас средства на обучение или оформление трудовой книжки. Надежный работодатель никогда не попросит денег за трудоустройство.