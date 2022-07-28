Юрист Кофанов рассказал, как работодатель должен компенсировать переработки

Многие люди утруждают себя чрезмерными переработками, не уделяя при этом достаточно времени отдыху. Юрист по трудовому праву и гендиректор NS Consulting Дмитрий Кофанов рассказал, в каком случае чрезмерные рабочие смены выходят за рамки закона. Об этом сообщило радио «Комсомольская правда».

«Нарушение закона недопустимо изначально, причем с двух сторон, поэтому обезопасить себя можно очень просто. Необходимо работать только на основании договора», — пояснил эксперт.

Он посоветовал обращаться в службу занятости для поиска работы. Такие организации предоставляют гарантии, что ваши права не будут нарушены.

При этом, по словам Кофанова, работодатель обязан оплачивать в двойном размере вашу занятость в выходной день. А перед выходом на смену сотрудник должен дать письменное согласие.