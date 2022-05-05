Юрист Яковлева: Россия может перейти на четырехдневную рабочую неделю

Россия вполне готова к тому, чтобы перейти на четырехдневную рабочую неделю. Таким мнением поделилась эксперт по трудовому праву компании «Бридж Групп» Валентина Яковлева. Об этом сообщил NEWS.ru.

Специалист пояснила, что на данный момент сотрудник имеет возможность перейти на такую рабочую неделю с соглашения работодателя. Однако такой шаг неприемлем для непрерывных производств.

«Реализовать это можно, вопрос только в том, сколько это будет стоить. К тому же, новый формат точно не будет обязательным, у нас существует множество видов деятельности, которые невозможно перевести на четырехдневку», — пояснила специалист.

При этом Яковлева подчеркнула, что если такой переход все же осуществят, то рабочий день составит 10 часов, передал сайт kp.ru.