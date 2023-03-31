Интересное 31 марта 2023, 00:29 Юрист Исаков рассказал, как отказаться от оплаты по QR-коду

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Некоторые продавцы все чаще стали просить покупателей оплатить товары с помощью QR-кода. Юрист Станислав Исаков рассказал, как отказаться от такого метода оплаты. Об этом сообщил «МК в Питере».

По словам специалиста, продавцы не имеют права требовать оплатить покупки тем или иным способом. Покупатель может выбирать любой удобный ему вариант, что сказано в законе «О защите прав потребителей», написал Petrograd.