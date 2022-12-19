Интересное 19 декабря 2022, 22:27 Юрист Хаминский рассказал, в какие организации жаловаться на неубранный снег Юрист Хаминский посоветовал жаловаться в УК и жилинспекцию на неубранный снег

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Проблема неубранного снега стоит жалобы в управляющую компанию (УК), жилищную инспекцию и коммунальные службы. Таким мнением поделился юрист Александр Хаминский, сообщил News.ru.

Эксперт рассказал, что выбирать организацию для обращения нужно, исходя из места расположения неубранного снега. От управляющей компании зависит уборка снега во дворе дома и на прилегающих территориях. Юрист посоветовал сфотографировать сугробы, а после отправить жалобу в жилищную инспекцию.

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А вот уборка на территориях, расположенных за пределами дворов, зависит от учреждений коммунальной сферы.

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«Если по результатам снегопада снег не убран в междворовом пространстве, также необходимо документально зафиксировать нарушение договорных обязательств и подать жалобу в управу, префектуру или иной орган управления в соответствии с административным делением в вашем населенном пункте», — пояснил специалист.