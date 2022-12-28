Интересное 28 декабря 2022, 14:55 Юрист Хаминский рассказал, как уволить недобросовестного сотрудника Юрист Хаминский заявил, что уволить сотрудника можно после прогулов

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Недобросовестного сотрудника можно уволить в случае грубого нарушения или же постоянных прогулов и опозданий. Такой информацией поделился юрист Александр Хаминский. Об этом сообщил NEWS.ru.

Специалист пояснил, что основания для увольнения сотрудника изложены в статье 81 ТК РФ. Основанием могут стать постоянные прогулы, уход с рабочего места без уважительной причины, а также появление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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«Уволить вследствие хищения, растраты или умышленного повреждения имущества можно только после привлечения к уголовной или административной ответственности», — пояснил специалист.

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