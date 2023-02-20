Интересное 20 февраля 2023, 23:29 Юрист Хаминский посоветовал предпринимателям знать тонкости следственных действий

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Предпринимателям необходимо знать тонкости следственных действий. Такое мнение озвучил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в ходе семинара «Комплексная подготовка предпринимателей к участию в следственных действиях». Об этом сообщило РИА ФАН.

Специалист пояснил, что в случае стресса предприниматель может случайно дать ложные показания во время следственных разбирательств. По этой причине бизнесменам нужно уметь справиться с эмоциями в случае, если они попали под следствие.

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«Моя задача — это оказание помощи гражданам, а не противодействие следственным органам. Несмотря на то, что Конституция закрепляет принцип состязательности в уголовном судопроизводстве, фактически он может быть реализован только в рамках рассмотрения уголовного дела в суде», — пояснил Хаминский.

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