Юрист Горин рассказал, на какие штрафы могут нарваться дачники после сбора урожая

Существует ряд штрафов, которые могут получить дачники после сбора урожая. Подробнее об этом Ura.ru рассказал юрист «Единого центра защиты» Андрей Горин.

По словам эксперта, собственный урожай запрещено продавать на стихийных рынках или рядом с ярмарками. Такая инициатива может обернуться взысканием в размере 2000 рублей.

«На обычных городских рынках имеются так называемые социальные места. Предоставляются они всем желающим. Условия зависят от конкретной администрации рынка. Торговать на таких местах можно, не опасаясь за штрафы», — пояснил эксперт.