Юрист Гаспарян рассказал, как спасти свою землю от действий соседей

Некоторые дачники сталкиваются с соседями, которые портят им жизнь. При этом люди не знают, что делать в такой ситуации. Советник Федеральной палаты адвокатов РФ, адвокат Нвер Гаспарян рассказал, что делать, если соседи портят ваш участок. Об этом сообщил «ВЗГЛЯД».

Иногда дачники не успевают ухаживать за своим садом, из-за чего он может разрастаться. Соседи способны избрать не совсем мирный способ решения проблемы и уничтожить растительность с помощью соленой воды. Однако такое вмешательство на территорию соседа является назаконным, отметил Гаспарян.

«С использованием видеозаписи можно предъявить иск в суде о возмещении причиненного вреда, а если речь идет об уничтожении значительных объемов посевов, то можно и поставить вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 167 ч.1 УК РФ за умышленное уничтожение чужого имущества, если это повлекло причинение значительного ущерба», — пояснил специалист.