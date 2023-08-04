Интересное 04 августа 2023, 16:38 Юрист Бабич заявил, что в трудовых спорах в суде чаще всего выигрывает работодатель

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Если вы решили судиться со своим работодателем, то с большей вероятностью победит именно он. Такой информацией поделился руководитель правового департамента Конфедерации труда России, член Ассоциации «Юристы за трудовые права» Олег Бабич. Об этом сообщило Ura.ru.

Специалист пояснил, что, как правило, работодатель обладает большей доказательной базой. По его словам, в трудовом законодательстве отсутствует равенство сторон. При этом подобные споры редко решаются мирным путем. Бабич отметил, что суды не знакомы в полной мере с данной отраслью права.

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«Для того, чтобы быстро и качественно решать такие дела, желательно иметь суды, которые были бы заточены специально под их рассмотрение», — отметил он.