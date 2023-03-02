Интересное 02 марта 2023, 18:09 Юрий Куклачев рассказал, как стать настоящим другом своей кошке РИА «Новости»

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В первый день весны в России отмечался трогательный праздник — День кошек. О том, как стать своего питомцу настоящим и надежным другом, рассказал советский и российский артист цирка, руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачев в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам дрессировщика, кошки являются единственными животными, которые не воспринимают никаких проявлений агрессии со стороны человека. Они способны полюбить только доброго хозяина и будут ему надежным и верным другом.

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Как сообщила «Свободная пресса», кошкам постоянно требуется общение. Не стоит заводить животное, если у человека не будет времени полноценно ухаживать за ним. Куклачев отметил, что жизнь человека с кошкой полностью зависит от ее воспитания.