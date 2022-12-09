Интересное 09 декабря 2022, 03:15 Юной американке выдали разрешение на содержание единорога Власти Лос-Анджелеса выдали девочке лицензию с пятью правилами на содержание единорога Pxhere

Читать 360tv в

Юной американке власти США разрешили держать дома единорога. Однако, как следует из текста разрешительной лицензии, для этого ей необходимо соблюдать несколько строгих условий.

Разрешение выдало Управление по контролю за животными в калифорнийском округе Лос-Анджелес.

Реклама

Запросила лицензию на содержание единорога девочка по имени Мадлен. Пока животного у нее нет, но как объяснила юная американка, разрешение она хочет получить заранее. Единорога девочка намерена держать во дворе своего дома.

Реклама

Директор Управления Марсия Майеда похвалила девочку за ее «чувство ответственного владения животным». Выданная лицензия включает в себя пять условий содержания единорога.

Уход за животным надо осуществлять в соответствии со всеми правилами содержания животных. Они написаны в кодексе округа Лос-Анджелес. Единорогу необходимо также обеспечить регулярный доступ к солнечному свету, лунным лучам и радуге. Кормить животное нужно арбузом минимум раз в неделю. Раз в месяц необходимо полировать рог животного. Проводить такую процедуру разрешается только мягкой тканью.

Блестки, которые будут использованы на единороге, обязательно должны быть нетоксичными и биоразлагаемыми.