Юная американка врезалась в стену на угнанном самолете. Видео

Полиция задержала в аэропорту Фресно в Калифорнии 17-летнюю американку, которая попыталась угнать King Air 200. План девушки был простой: пробраться через заграждения, забраться в кабину а там как повезет.

Сообщение об угоне самолета поступило к правоохранителям утром 18 декабря. Как рассказали сотрудники аэропорта, девушке удалось пробраться через заграждения и забраться в кабину самолета. Она даже смогла запустить двигатель воздушной машины и тронуться с места, а вот разбежаться как следует и взлететь в небо ей уже не посчастливилось.

Проехав несколько метров и сделав на земле крутой разворот, девушка врезалась на самолете в стену стоящего неподалеку от ВПП здания. Так ее и нашли полицейские: с наушниками на голове, вцепившейся мертвой хваткой в штурвал, в полуразрушенном самолете.

«Девушка была дезориентирована и отказалась сотрудничать, когда ее задержали за угон самолета», — сообщили представители аэропорта.

Угонщица жива. Ее имя не сообщается. Как позже рассказали правоохранители, мотивы девушки остаются невыясненными, но уже можно утверждать наверняка, что ничего общего с терроризмом они не имеют.

Ранее китайский школьник попытался угнать сразу два самолета. У него вышло вывести крылатые машины из ангара, но один самолет он разбил почти сразу об ограждение, а второй, прокатившись на нем несколько кругов, бросил посреди поля и сбежал.