Интересное 16 января 2024, 18:08 Юная американка поймала гигантскую щуку-маскинога в Миннесоте Десятилетняя девочка из США поймала 15-килограммовую щуку-маскинога Unsplash

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Десятилетняя Лия Сафферт во время зимней рыбаки в Миннесоте поймала огромную щуку-маскинога. Вес рыбы превысил 15 килограммов. Об этом сообщило издание St Paul Pioneer Press.

Девочка вместе с родителями и 12-летним братом отправилась отдыхать в хижину у озера Лесное. Утром 31 декабря вместе с отцом они просверлили лунки во льду и начали рыбачить. Вскоре Лия поняла, что на крючок попалась крупная рыба.

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Школьница попросила отца помочь ее вытянуть. Улов оказался очень удачным — щука-маскиног была более метра в длину. Рыбу взвесили и сфотографировали, а затем выпустили в водоем.

Брат удачливой девочки тоже поймал крупную щуку. Она была почти 90 сантиметров в длину, что является рекордным для этой местности.

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