Юбилейный фестиваль «Звезды белых ночей» состоится в Петербурге

30-й фестиваль Мариинского театра «Звезды белых ночей» пройдет в Санкт-Петербурге с 24 мая по 17 июля. Мероприятие станет юбилейным. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на телеканал «Санкт-Петербург».

Открывать фестиваль будет балет Петра Чайковского «Лебединое озеро», а также опера-эпопея Сергея Прокофьева «Война и мир», поставленная Андреем Кончаловским. Мероприятие будет курировать художественный руководитель Валерий Гергиев.

В список постановок вошло много произведений Рихарда Вагнера, среди которых театрология «Кольцо нибелунга», оперы «Тристан и Изольда», «Нюрнбергские мейстерзингеры» и другие постановки.