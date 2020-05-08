«Ясные дни» против коронавируса. Итальянцы на русском языке спели хит Газманова, а он оценил

Новое развлечение появилось у итальянцев во время самоизоляции. Они запустили необычную акцию — записали на видео, как поют знаменитую песню Олега Газманова «Ясные дни» на русском языке. Сам российский исполнитель тоже поучаствовал в создании ролика.

В создании видео поучаствовало 13 итальянцев. Все они — музыканты, знаменитые у себя на родине. Олег Газманов отметил, что его песню исполнили звезды разных поколений: как и знаменитости 80-х годов прошлого века, так и современные кумиры. Многие из них не известны в России, но очень популярны в Италии.

Сам российский исполнитель не знает, откуда итальянцы услышали его песню.

Видимо, мои «Ясные дни» являются элементом гуманитарной помощи. Потому что итальянцы, видимо, это песню где-то услышали, и сначала было только несколько человек, а потом многие начали присылать свои записи из студий — такое домашнее видео Олег Газманов.

Российский артист с радостью поддержал идею итальянцев и присоединился к созданию ролика. Газманов рассказал, что авторы идеи связались с ним и попросили снять на видео, как он поет свою знаменитую песню. Он записал свое исполнение и отправил итальянцам — они сами смонтировали готовый клип.

В конце марта Россия отправила Италии гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией. 15 самолетов доставили в страну средства индивидуальной защиты, аппараты для санобработки и дезинфекции, а также военных врачей-вирусологов и других специалистов. Все это время российские медики помогали стране бороться с пандемией.

С 4 мая в Италии начался первый период ослабления коронавирусных ограничений. Сейчас в стране вылечились свыше 96 тысяч человек, в то время как число новых заражений ежедневно снижается. По информации на мая, в стране до сих пор болеют около 90 тысяч пациентов, при этом за последние сутки вирус обнаружили у 1,4 тысячи человек. В начале эпидемии ежедневный прирост зараженных составлял 4-5 тысяч.