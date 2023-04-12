Интересное 12 апреля 2023, 12:33 Ясновидящая Райдос рассказала, что рада видеть всех претендентов на победу в новом шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

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На телеэкраны страны вышло долгожданное шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших», за победу в котором сражаются лучшие ясновидящие. О своем участии в популярной телепередаче рассказала победительница 16-го сезона Виктория Райдос в беседе с Teleprogramma.pro.

Экстрасенс отметила, что рада встрече с самими сильными участниками шоу, ей приятно работать в одном поле со всеми претендентами на победу. При этом особо близких и доверительных отношений у Райдос нет ни с одним из участников.

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Ясновидящая также отметила, что большой неожиданностью в проекте для нее стала новая система голосования с оценками экстрасенсов работы друг друга.