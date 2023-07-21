Интересное 21 июля 2023, 23:28 Ясновидящая Ахметжанова перечислила самые удачливые знаки Зодиака Ясновидящая Ахметжанова назвала Близнецов самым удачливым знаком Зодиака

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Некоторые знаки Зодиака являются особенно удачливыми. Ясновидящая Кажетта Ахметжанова перечислила их, сообщила Teleprogramma.pro.

По словам специалиста, одним из самых удачливых знаков можно назвать Близнецов. Их представители обладают высоким интеллектом и легко заводят новые знакомства. Именно поэтому им способствует удача со всех делах.

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Львы также не обделены успехом. В этом им помогает уверенность и сила личности.

Также в этот список ясновидящая включила еще один огненный знак — Стрельцов. На их пути часто встречается удача. Кроме того, они обладают оптимизмом и верой в свои силы.