21 июля 2023, 23:28
Ясновидящая Ахметжанова перечислила самые удачливые знаки Зодиака
Ясновидящая Ахметжанова назвала Близнецов самым удачливым знаком Зодиака
Некоторые знаки Зодиака являются особенно удачливыми. Ясновидящая Кажетта Ахметжанова перечислила их, сообщила Teleprogramma.pro.
По словам специалиста, одним из самых удачливых знаков можно назвать Близнецов. Их представители обладают высоким интеллектом и легко заводят новые знакомства. Именно поэтому им способствует удача со всех делах.
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Львы также не обделены успехом. В этом им помогает уверенность и сила личности.
Также в этот список ясновидящая включила еще один огненный знак — Стрельцов. На их пути часто встречается удача. Кроме того, они обладают оптимизмом и верой в свои силы.
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