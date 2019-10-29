Ярославскому Хатико ищут новый дом. Собака полгода ждет умершего хозяина у его машины

Изначально жители подумали, что собака потерялась, и разместили объявление с ее фотографией в Сети. Однако история оказалась трагичнее.

Николай Кульнев подобрал Нору еще полуторамесячной. В феврале этого года его забрали в больницу с пневмонией, а спустя пять дней он скончался в реанимации. «Она просто не поняла», — посетовала вдова хозяина Надежда Попова.

Женщина неохотно дала интервью, но сообщила, что из-за проблем с ногами не может оставить собаку у себя — она просто не сможет выходить с ней на улицу.

Волонтеры хотят отвезти собаку в приют. «Мы хотели бы эту собаку отвести в приют. Она будет в вольере, на сене. Не в домашних условиях, конечно, но хотя бы она не будет на холодной земле», — рассказала куратор приюта для собак Александра Бондарчук.

Однако соседи и вдова против такого развития событий. Их поддержал ветеринарный врач Юрий Бакланов.

«Животные очень сильно зависят от своих хозяев. Они платят за это своей преданностью, и потеря хозяина — очень большой стресс для животного, ему тяжело с этим справиться», — пояснил он. Ветврач предположил, что Нора может страдать от потери всю жизнь, если не найдет нового хозяина.